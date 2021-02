Taimur Ali Khan को मिला छोटा भाई तो सोशल मीडिया पर यूं बना मजाक, लोग बोले- स्टारडम संकट में है...

#KareenaKapoorKhan#SaifAliKhan blessed with baby boy.



Le taimur : pic.twitter.com/EZXKikKETN — M A S A L U (@YourMasalu) February 21, 2021

करीना कपूर (Kareena Kapoor) के दूसरे बच्चे के जन्म के बाद और तैमूर के छोटे भाई आने की खुशी में कुछ लोगों का मानना है कि अब तैमूर की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी क्योंकि अब मीडिया और पैपराजी उनके छोटे भाई की फोटो के लिए भागेगी. इसी पर बहुत सारे मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहें है जिसमें तैमूर की फोटो बनाकर लिखा है 'मेरा करियर बरबाद हो गया है'. 'आरे मुझे चक्कर आने लगा' जैसे मीम्स खूब वायरल हो रहे हैं.

बता दें कि करीना कपूर (Kareena Kapoor) को शनिवार रात ही ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर करीना कपूर को बधाई देते हुए लिखा: "बधाई, करीना कपूर और सैफ अली खान" रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी जोड़े को बधाई दी.