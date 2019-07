Kargil Vijay Divas: करगिल विजय दिवस के मौके पर कलाकारों ने वीरों को किया याद, बोले- जय हिंद...

Kargil Vijay Divas: भारत और पाकिस्तान के बीच हुए करगिल युद्ध (Kargil Yudh) को जीते हुए आज बीस साल पूरे हो गए हैं. इस लड़ाई में भारतीय सेना के करीब 527 जवान शहीद हुए थे तो वहीं, 1363 घायल हुए थे. इसके बाद भी युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए विजय हासिल की थी. तभी से ही हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. करगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Divas) के खास मौके पर कई बॉलीवुड कलाकारों और सेलिब्रिटीज ने भी ट्वीट करते हुए भारतीय सेना को नमन किया है और सुरक्षाबलों के बलिदानों का धन्यवाद किया है, जिसमें सनी देओल, अनुपम खेर और संजीव कपूर जैसे लोग शामिल हैं.

Kargil Vijay Diwas: करगिल में भारत ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल, इन फिल्मों में दिखी बहादुरों की जंग

करगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Divas) के मौके पर बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) ने युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए अपना ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा, "देश के लिए लड़ने वाले बहादुरों की विजय को याद करते हुए, जय हिंद." ट्वीट के अलावा सनी देओल ने एक फोटो भी शेयर की, जिसमें लिखा था, 'राष्ट्र के असली हीरो को हमारा सलाम.' अपने ट्वीट और फोटो के जरिए सनी देओल ने न केवल वीर जवानों को याद किया, बल्कि उनके जज्बे और बलिदान को भी सलाम किया.

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने इस खास मौके पर ट्वीट किया, "कारगिल विजय दिवस पर मैं सुरक्षा बलों को, उनके साहस को और उनके बलिदानो को सर झुका के नमन करता हूं. हम सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए इनका हमारे जीवन में क्या योगदान है, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. मैं उन माता पिता को भी नमन करता हूं जो अपने बच्चों को सीमा पे भेजते है, जय हिंद." इस ट्वीट में अनुपम खेर ने सुरक्षा बलों के बलिदानों के साथ ही उनके परिवार वालों को भी सलाम किया.

Our jawans are the pride of the nation and we need to let them know that, I am doing my bit to be a part of this celebration!



So why don't you send in your love and your messages, I will make sure it reaches them. #ChefSKforKargil#KargilVijayDiwaspic.twitter.com/SKXtr9IWNZ