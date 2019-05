करिश्मा कपूर वेब सीरीज में आएंगी नजर, देखें बच्चों ने कैसा बनाया उनका हाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) फिल्मों से दूर रहने के लंबे समय बाद अब वेब सीरीज के जरिए एक्टिंग की दुनिया में दोबारा कदम रखेंगी. करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) जल्द ही ऑल्ट बालाजी (Alt Balaji) की नई वेब-सीरीज 'मेंटलहुड' (Mentalhood) में अपना रोल अदा करती दिखाई देंगी. ऑल्ट बालाजी की तरफ से पेश की जा रही वेब सीरीज 'मेंटलहुड' (Mentalhood) मदरहुड के रोमांचक सफर पर आधारित है. इस वेब सीरीज का निर्देशन करिश्मा कोहली (Karishma Kohli) करेंगी, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) मीरा शर्मा की भूमिका अदा करेंगी. इस वेब सीरीज में बताया जाएगा 'बच्चों को पालन-पोषण एक कला है. कुछ लोग इसे विज्ञान की नजर से देखते हैं, साथ ही कुछ उनमें से ऐसी होती हैं जो शेरनी की तरह अपने बच्चों की रक्षा करना जानती है.'

