कर्नाटक चुनाव पर ट्वीट करके बुरे फंसे उदय चोपड़ा, ट्रोलर्स बोले- तुमसे न हो पाएगा

खास बातें कर्नाटक चुनाव में ट्रोल हुए उदय चोपड़ा ट्रोलर्स ने उड़ाया मजाक 'धूम' फिल्म में निभाया था अली का किरदार

I just googled the governor of Karnataka https://t.co/5vUFe5Tttq BJP guy and RSS hmmm I guess we all know what’s gonna happen — Uday Chopra (@udaychopra) May 15, 2018

I just googled Uday Chopra , look what I found...pic.twitter.com/IuXwTBQqb4 — Bhrustrated® (@AnupamUncl) May 15, 2018

Aajao uday bhai politics me.. — PUNekar (@ketanpunekarrr) May 15, 2018

Dumbo .. all governors r ex politician s only.. pranav da was president of india and was ex finance minister of upa govt as well.. and btw ur at Google, so do check list of governors of ur state maharashtra, and their party affiliations.. u can start with sm krishna — Dr. Rohan Shah (@ivcanula) May 15, 2018

Are bhai tu rehne de tum se na ho payega Bollywood ke pappu — vijay (@VijayPursnani) May 15, 2018

Ha! So many trolls on my timeline suddenly. I agree I am no one of consequence but I am still an Indian and I care deeply about my country — Uday Chopra (@udaychopra) May 15, 2018

कर्नाटक चुनाव का नतीजा आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने के लिए काफी गहमा-गहमी देखी गई. हालांकि गुरुवार को बीजेपी ने सरकार बनाते हुए बीएस येदियुरप्पा को राज्यपाल वजूभाई वाला द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई. इसी मसले में पड़ते हुए बुधवार को बॉलीवुड एक्टर उदय चोपड़ा ने एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मैंने अभी-अभी कर्नाटक के राज्यपाल के बारे में गूगल पर सर्च किया. यह बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं. मुझे लगता है कि हम सबको पता है कि क्या होने वाला है?' इस ट्वीट के बाद ट्रोलर्स ने उदय का काफी मजाक उड़ाया.ट्विटर के यूजर्स ने उदय चोपड़ा के ट्वीट पर कई मीम बनाकर रिप्लाई करने लगे. कुछ ट्रोलर्स ने लिखा कि भाई तुम तो रहने तो तुमसे न हो पाएगा. तो किसी ने लिखा जरा गूगल पर उदय चोपड़ा लिखकर सर्च करो, देखो क्या आता है. बता दें, राज्यपाल वजुभाई न सिर्फ बीजेपी के सदस्य रहें बल्कि गुजरात कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं. यहीं नहीं वजुभाई को आरएसएस से पुराना रिश्ता माना जाता है. एक्टर उदय ने इसी वजह से राज्यपाल वजुभाई की ओर इशारा किया था.ट्विटर पर ट्रोल होने के बाद उदय चोपड़ा ने फिर एक और ट्वीट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, 'मेरे टाइमलाइन पर अचानक से इतने सारे ट्रोल्स. मैं सहमत हूं कि मैं इस क्षेत्र का नहीं लेकिन मैं फिर भी एक भारतीय हूं और देश के बारे में चिंता करता हूं.' बता दें कि 'धूम' फिल्म से अपनी पहचान बनाने वाले उदय चोपड़ा सफल अभिनेता नहीं बन सके.