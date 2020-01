कार्तिक आर्यन ने अपनी मम्मी को जन्मदिन पर गिफ्ट की शानदार कार, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं Photos

Actor @kartikaaryan gifts his mom a swanky new car on her birthday Takes her for a ride in the city! . . #kartikaaryanupdates #kartikaaryanfans #kartikaaryan #bollywoodnews #bollywoodactor #bollywoodcelebrity #likemotherlikeson #mothersonlove #familygoals #paparazzi #bollywoodpictures #newcar #bollywoodcelebrity #loveaajkal2 #dostana2 #patipatniaurwoh #filmydotcom

A post shared by FilmyDotcom (@filmydotcom) on Jan 16, 2020 at 9:30pm PST