पीएम मोदी की 'जनता कर्फ्यू' की अपील पर कार्तिक आर्यन का आया Video, बोले- प्रॉब्लम यह है कि किसी की सुननी नहीं...

पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कई काम की बातें की, और 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' की भी अपील कर डाली. 22 मार्च यानी रविवार को यह 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' होगा. इस को लेकर बॉलीवुड का भरपूर समर्थन पीएम मोदी (PM Modi) को मिल रहा है और दिग्गज सितारे उनकी इस मुहिम के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने पीएम मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील को लेकर ट्वीट किया है. लेकिन कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने कुछ ऐसा किया है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा. जी हां, उन्होंने मोनोलॉग के जरिये कोरोनावायरस को लेकर संदेश दिया है.

#CoronaStopKaroNa

My Appeal in my Style

Social Distancing is the only solution, yet@narendramodi we are with you Sir !! pic.twitter.com/qhQBZSdFAd