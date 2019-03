लखनऊ में कश्मीरी विक्रेताओं पर भगवाधारी गुंडों का कहर, एक्ट्रेस बोलीं- खौफनाक!

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में दो कश्मीरी (Kashmiri) विक्रेताओं पर भगवाधारी गुंडों का कहर कुछ इस तरह बरपा कि पूरा देश ही हिल गया. इन दो कश्मीरी विक्रेताओं (Kashmiri Street Vendors) की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस हरकत की जमकर आलोचना भी हो रही है. बॉलीवुड (Bollywood) ने लखनऊ में दक्षिणपंथी संगठन के गुंडों की इस हरकत पर अपना गुस्सा निकाला है. बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) के बाद अब स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने भी अपना गुस्सा ट्वीटर (Twitter) पर निकाला है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और हर सोशल इश्यू पर अपनी बेबाकी के साथ राय रखती हैं. स्वरा भास्कर ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कश्मीरी विक्रेताओं पर भगवाधारी गुंडों के हमले ( Kashmiri Attacked in Lucknow) पर ट्वीट किया है. स्वरा भास्कर ने इस घटना से जुड़ी एक खबर को रिट्वीट करते हुए लिखा हैः खौफनाक (Horrifying!). स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) हमेशा सामाजिक सरोकार के मसलों पर अपनी राय रखती हैं और ट्रोल भी हो जाती हैं. लेकिन ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी उन्हें पहचाना जाता है.

This must be such an embarrassment for the party. Will these guys become discards now? This is the opposite of progress... Such a backward, cowardly, attention seeking, rubbish bunch of unemployed losers. https://t.co/CaOSZLM8Jo