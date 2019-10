कैटरीना कैफ के नए धमाके का वीडियो हुआ वायरल, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा ने दी बधाई- देखें Video

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) का साउथ की सुपरस्टार नयनतारा के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचा रहा है. कैटरीना कैफ ने नयनतारा (Nayanthara) का अपने हेक्टिस शेड्यूल से समय निकालकर उनके साथ वीडियो शूट करने के लिए उनका आभार भी जताया है. खास बात यह है कि कैटरीना कैफ ने अपने ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया है. इस ब्रांड का नाम Kay रखा गया है, और इसी के प्रमोशनल वीडियो के लिए कैटरीना कैफ और नयनतारा ने एक वीडियो शूट किया है. कैटरीना कैफ और नयनतारा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है. कैटरीना कैफ को अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), आमिर खान (Aamir Khan) और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने नई पहल के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं.

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif) on Oct 21, 2019 at 10:11am PDT

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने नयनतारा (Nayanthara) के साथ वीडियो वोस्ट करते हुए लिखा हैः 'के ब्यूटी कैम्पेन का हिस्सा बनने के लिए अपने हेक्टिक शेड्यूल से समय निकालकर मुंबई आने के लिए साउथ की गॉर्जियस सुपरस्टार नयनतारा को थैंक यू. हमेशा आपकी आभारी रहूंगी.' यही नहीं कैटरीना कैफ ने एक और पोस्ट के जरिये अपने के ब्रांड की इन्फॉर्मेशन भी दी है.

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif) on Oct 21, 2019 at 10:26pm PDT

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने कैटरीना कैफ के लिए ट्वीट करते हुए लिखा है: 'नए ब्यूटी ब्रांड को लॉन्च करने के लिए बधाई कैटरीना कैफ (Katrina Kaif).'

Love this! All the very best #KatrinaKaif for #KayByKatrina.... can't wait to try pic.twitter.com/4I3QRa2ePV