KBC में रामायण को लेकर पूछे गए सवाल पर सोनाक्षी सिन्हा ने दिया यह जवाब, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही हैं ट्रोल

खास बातें सोनाक्षी सिन्हा ट्विटर पर हुईं ट्रोल 'केबीसी' में रामायण के सवाल पर फंसी सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है खिंचाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) हाल ही में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 11 (Kaun Banega Crorepati 11)' में पहुंची. इस हफ्ते सोनाक्षी शो की स्पेशल गेस्ट कर्मवीर रूमा देवी को सपोर्ट करने के लिए शो पर पहुंची. रूमा देवी राजस्थान के बाड़मेर इलाके की एक ऐसी महिला हैं, जिन्होंने कढ़ाई-बुनाई के काम से हजारों औरतों की जिंदगी को संवारा हैं. सोनाक्षी को रूमा देवी की मदद करने के लिए स्पेशल सेलेब्रिटी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, जो अपनी सूझबूझ से रूमा देवी (Rama Devi) के एनजीओ, 'मौलाह' को ज्यादा से ज्यादा रकम जीतने में सपोर्ट कर सकें.

हालांकि शो में रामा देवी को सपोर्ट करने पहुंची सोनाक्षी तब मुश्किल में पड़ गईं, जब उनके सामने 'रामायण' का एक सवाल आया. दरअसल, शो में अमिताभ बच्चन ने सवाल किया, 'रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे?'जिसका सीधा-सा जवाब था, 'लक्ष्मण', हालांकि सोनाक्षी इस सवाल पर कंफ्यूज हो गईं और उन्होंने इसका जवाब 'सीता' दिया. इस सवाल के लिए सोनाक्षी ने एक्सपर्ट एडवाइस की मदद ली और तब जाकर उन्होंने सवाल का सही जवाब दिया.

Alia Bhatt is secretly laughing in a corner #YoSonakshiSoDumb — WTF (@Wheres_TheFood_) September 21, 2019

@sonakshisinha 's father named his house "Ramayan" & his sons "Luv-Kush"

& Her daughter don't know the simple detail like who needed the "Sanjeevani" herb in Ramayana.

Bollywood actresses are just another level a href="https://twitter.com/hashtag/sonakshisinha?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#sonakshisinha #KBC11#Ramayan@AkshayKatariyaapic.twitter.com/bLS8w9OOgR — Desi Satire ???????? (@Desi__Satire) September 20, 2019

सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) के इस जवाब पर खुद अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी ये कहकर चुटकी ली कि 'रामायण' उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा है. बता दें सोनाक्षी सिन्हा के भाइयों का नाम 'लव और कुश' है. हालांकि अब ट्विटर पर सोनाक्षी को उनके जवाब के लिए ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है. ट्विटर पर हैशटैग 'यो सोनाक्षी सो डंब (#YoSonakshiSoDumb)' ट्रेंड कर रहा है.

सोशल मीडिया यूजर्स सोनाक्षी को मीम के जरिए खबू ट्रोल कर रहे हैं. हालांकि इस पर अभी तक एक्ट्रेस का कोई रिएक्शन नहीं आया है.

????????????????????I am not surprised definitely award goes to #YoSonakshiSoDumb Sonakshi Sinha

Aliya you are now 2nd position https://t.co/TR6AzQigNY — Shishant Mahato (@shishant2) September 21, 2019

#YoSonakshiSoDumb

Did anyone noticed Big B's reaction when they said sita.. pic.twitter.com/7SInpnzjQs — Scrappy Doo (@Shubham41082268) September 21, 2019

