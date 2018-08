केरल में भारी बारिश की वजह से 164 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. बाढ़ की वजह से फंसे लोगों को NDRF की टीम नाव और हेलिकॉप्टर के जरिए बचाव कार्य जारी रखी है. भारी वर्षा के कारण केरल राज्य के कई शहर और गांव के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और राहत शिविर में जाकर रहना पड़ रहा है. ऐसे में उनके खाने-पीने, हेल्थ, रहने आदि के खर्चे के इंतजाम के लिए सरकार के अलावा साउथ इंडियन सिनेमा के कलाकारों ने भी राहत कोष दी है. मलयालम, तमिल और तेलुगु एक्टर्स ने भी रिलीज फंड के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं.साउथ के इन एक्टर्स ने केरल में भारी बारिश की वजह से आए बाढ़ के लिए राहत कोष प्रदान की है. आइए जानते हैं उन कलाकारों के नाम जिन्होंने रिलीफ फंड के लिए पैसे दिये...

People of Kerala will always occupy a special place in my heart for the unmatchable Love & Affection they shower . Their Love & the Loss is Unmatchable. But still I take the Honour to do my bit. I hereby pledge to donate 25,00,000 for the #KeralaFloodRelief . Love “M”Allu Arjun