Kesari Box Office Collection Day 18: अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' की धांसू कमाई, कमा डाले इतने करोड़

Kesari Box Office Collection Day 18: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) की ताबड़तोड़ कमाई जारी है. इस फिल्म ने तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस (Kesari Box Office Collection) पर अपना जलवा बिखेर दिया है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'केसरी' ने तीसरे हफ्ते करीब 7.50 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर डाली है. तरण आदर्श ने 'केसरी' (Kesari) की कमाई को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने ट्ववीट कर बताया कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ने तीसरे हफ्ते यानी शुक्रवार को 1.65 करोड़, शनिवार को 2.62 करोड़ और रविवार को 3.23 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है. 'केसरी' की अब तक की कुल कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 143.02 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

बॉलीवुड एक्टर ने मायावती-अखिलेश पर साधा निशाना, बोले- मुसलमानों को डराना बंद करो...

#Kesari is decent... Will cross ₹ 145 cr in coming days, but the journey to ₹ 150 cr will depend on its trending in Weekend 4, when it faces new films and shows get reduced further... [Week 3] Fri 1.65 cr, Sat 2.62 cr, Sun 3.23 cr. Total: ₹ 143.02 cr. India biz.