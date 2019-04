Kesari Box Office Collection Day 12: अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' की धांसू कमाई, अब तक हुआ इतना कलेक्शन

Kesari Box Office Collection Day 12: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की देशभक्ति के भरपूर जोश का प्रदर्शन 'केसरी' (Kesari) फिल्म में बखूबी देखने को मिला. इस फिल्म के जरिए उन्होंने वर्षों पुराने गौरवान्वित युद्ध की याद दिलाई. इस फिल्म में अक्षय कुमार (Akashy Kumar) ने शानदार एक्टिंग के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया. यही वजह है कि फिल्म को अभी दो हफ्ते भी पूरे नहीं हुए और कमाई 125 करोड़ के पार चली गई. इस फिल्म के जरिए इस साल अक्षय कुमार की शानदार ओपनिंग हुई. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक यह फिल्म ने अक्षय कुमार की 'टॉयलेट-एक प्रेम कथा' के लाइफटाइम बिजनेस को आसानी से क्रॉस कर जाएगी.

#Kesari attracts abundant footfalls in Weekend 2... Should comfortably cross *lifetime biz* of #ToiletEPK and emerge Akshay Kumar's highest grossing film, after #2Point0 [ #Hindi ]... [Week 2] Fri 4.45 cr, Sat 6.45 cr, Sun 8.25 cr. Total: ₹ 125.01 cr. India biz.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के अलावा इस फिल्म में उनके अपोजिट रोल में परिणीति चोपड़ा भी हैं. तरण आदर्श ने कलेक्शन का ब्यौरा देते हुए जानकारी दी कि दूसरे हफ्ते शुक्रवार को 4.45 करोड़, शनिवार को 6.45 करोड़ और रविवार को 8.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. रोजाना की कमाई को कलेक्शन को देखें तो सोमवार करीब 3 से 5 करोड़ के बीच का कलेक्शन कर सकती है.

#Kesari biz at a glance...

Week 1: ₹ 105.86 cr [8 days]

Weekend 2: ₹ 19.15 cr

Total: ₹ 125.01 cr

Biz has stabilised outside North India [which is doing excellent biz from Day 1]... Should touch/cross ₹ 150 cr, in view of the current trending. India biz.