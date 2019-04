Kesari Box Office Collection Day 14: अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' की ताबड़तोड़ कमाई, 14 दिनों में कमा लिए इतने करोड़

Kesari Box Office Collection Day 14: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) ने बॉक्स ऑफिस (Kesari Box Office Collection) पर तहलका मचा दिया है. दो हफ्ते पूरे होने तक फिल्म (kesari) ने 131 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म का अगला टारगेट 150 करोड़ की कमाई का है. फिल्म की कमाई कुछ धीमी जरूर हुई है लेकिन यह नियमित बनी हुई है. इस आधार पर कहा जा सकता है कि तीसरे हफ्ते पूरे करने तक फिल्म 150 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि तीसरे हफ्ते नई फिल्में रिलीज होने के बाद केसरी (kesari) की कमाई के लिए 150 करोड़ का आकंड़ा पाना आसान नहीं होगा. तरण आदर्श के मुताबिक मंगलवार को फिल्म (kesari) ने 2 करोड़ 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया और इसी के साथ वह 131.03 करोड़ रुपये के साथ सुपरहिट फिल्मों में शुमार हो गई.

#Kesari is slow, but steady... Target ₹ 150 cr depends on how it fares in Week 3, when new films arrive, screens/shows get reduced and biz gets divided... [Week 2] Fri 4.45 cr, Sat 6.45 cr, Sun 8.25 cr, Mon 3.27 cr, Tue 2.75 cr. Total: ₹ 131.03 cr. India biz.