Kesari Box Office Collection Day 17: अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' की तूफानी कमाई जारी, कमाए इतने करोड़

Kesari Box Office Collection Day 17: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं. फिल्म केसरी ने रिलीज के 17 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस (Kesari Box Office Collection) पर जमकर कमाई कर रही है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी शानदार ढंग से की है. अक्षय कुमार की 'केसरी' तीसरे हफ्ते के पहले दिन जहां 1.65 करोड़ रुपये की कमाई की थी, तो वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को भी फिल्म ने करीब 2 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) ने अभी तक 139 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है.

#Kesari is steady on [third] Fri... ₹ 150 cr seems a possibility, if biz jumps on [third] Sat and Sun... [Week 3] Fri 1.65 cr. Total: ₹ 137.17 cr. India biz.