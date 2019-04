Kesari Box Office Collection Day 22: अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' ने फिर पकड़ी रफ्तार, कमा डाले इतने करोड़

Kesari Box Office Collection Day 22: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) ने बॉक्स ऑफिस (Kesari Box Office Collection) पर फिर से रफ्तार पकड़ ली है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ने सभी को चौंकाते हुए फिर से अपना जलवा बिखेर दिया है. 'केसरी' (Kesari) की कमाई को लेकर फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स तरण आदर्श ने नई जानकारी दी है. उनके मुताबिक फिल्म ने रिलीज के 21वें दिन यानी गुरुवार तक 147.21 करोड़ की कमाई कर ली है. इस हिसाब से फिल्म ने चौथे हफ्ते की शुरुआत यानी शुक्रवार को करीब 1 करोड़ की कमाई की है. अब फिल्म की कुल कमाई करीब 148 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है. अब यह फिल्म 150 करोड़ के आंकड़े को छूने के बेहद करीब पहुंच गई है. इस वीकेंड में अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'केसरी' (Kesari) आराम से 150 करोड़ रुपये कमा लेगी.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) ने शुक्रवार को करीब 1.5 करोड़ की कमाई की है. रिलीज के 22 दिन बीतने के बाद भी कोई फिल्म करोड़ों में कमाई करे तो इसे काफी अच्छा बिजनेस माना जाता है. तरण आदर्श के मुताबिक, 'केसरी' ने पहले हफ्ते 105.86 करोड़, दूसरे हफ्ते 29.66 करोड़ और तीसरे हफ्ते 11.69 करोड़ की कमाई की है. वहीं बात करें फिल्म की तीसरे हफते की कमाई की तो 'केसरी' ने शुक्रवार को 1.65 करोड़, शनिवार को 2.62 करोड़, रविवार को 3.23 करोड़, सोमवार को 1.20 करोड़, मंगलवार को 1.02 करोड़, बुधवार को 1.02 करोड़, गुरुवार को 95 लाख की कमाई की थी, इस हिसाब से फिल्म ने चौथे हफ्ते की शानदार शुरुआत कर शुक्रवार को 1 करोड़ की कमाई की है.

#Kesari is steady... Has few more days to add to the total, till #Kalank arrives [on Wed]... [Week 3] Fri 1.65 cr, Sat 2.62 cr, Sun 3.23 cr, Mon 1.20 cr, Tue 1.02 cr, Wed 1.02 cr, Thu 95 lakhs. Total: ₹ 147.21 cr. India biz.