Kesari Box Office Collection Day 8: जारी है केसरी की धाकड़ कमाई, पहले हफ्ते में बना डाला यह रिकॉर्ड

Kesari Box Office Collection:अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए किर्तिमान बना रही है. बुधवार की कमाई के साथ ही केसरी (Kesari) ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की यह फिल्म इस हफ्ते में सबसे जल्दी 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म बन गई. फिल्म ने बुधवार के कलेक्शन के साथ ही गली बॉय (Gully Boy) को पीछे छोड़ दिया. केसरी और गली बॉय गुरुवार को रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें पहले हफ्ते में एक अतिरिक्त दिन मिल गया था. पहले हफ्ते की कमाई के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि केसरी, टोटल धमाल (Total Dhamaal) के रास्ते पर जाएगी और उसकी कमाई का आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा.

2019 में पहले हफ्ते में शानदार कमाई करने वाली फिल्मों में केसरी टॉप पर हैं. केसरी (Kesari)ने पहले हफ्ते में 100 करोड़, गली बॉय (Gully Boy) 93.5 करोड़, टोटल धमाल (Total Dhamaal) 92.24 करोड़, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक (Uri The Surgical Strike) 71.23 करोड़, मणिकर्णिका (Manikarnika: The Queen Of Jhansi) 56.56 करोड़, लुका छिपी (Luka Chuppi) 53.10 करोड़, बदला (Badla) 37.78 करोड़, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ( The Accidental Prime Minister) 18.18 करोड़, ठाकरे ( Thackeray) 16.83 करोड़ और एक लड़की को देखा ऐसा लगा (Ek Ladki Ko Dekha Toh Aia Laga) ने 16.15 करोड़ की कमाई की थी. यह पहले हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है.

अक्षय कुमार के करियर की बात करें तो केसरी उनके करियर की दूसरी फिल्म बन गई है जो सबसे जल्दी 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई. इससे पहले अक्षय की 2.0 ने पहले हफ्ते में 128 करोड़ की कमाई की थी. वहीं टॉयलेट एक प्रेम कथा ने पहले हफ्ते में 94 करोड़ की कमाई की थी.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की फिल्म 'केसरी' (kesari) देश और विदेशों में कुल 4200 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी. अक्षय कुमार ने जबरदस्त एक्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया है. . अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म 'केसरी' (Kesari) 'सारागढ़ी के युद्ध (Battle of Saragarhi)' पर आधारित है. उनकी फिल्म को साल 2019 की सबसे बड़ी ओपनिंग भी मिली है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'केसरी' को आलोचकों की खूब वाहवाही भी मिली और क्रिटिक्स से अच्छी रेटिंग भी मिली. 'केसरी' को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और करण जौहर ने इसे प्रोड्यूस किया है.

