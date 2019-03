Kesari Review: अक्षय कुमार की 'केसरी' को फिल्म समीक्षकों ने जमकर सराहा, दिए इतने स्टार...

खास बातें समीक्षकों ने 'केसरी' को जमकर सराहा अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग तरण आदर्श ने फिल्म को दिए 4 स्टार

बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) आज यानी होली के मौके पर रिलीज होगी. इस फिल्म को लेकर लोगों में खासा उत्साह है. लोगों ने फिल्म के ट्रेलर को भी खूब पसंद किया था. फिल्म समीक्षकों ने फिल्म 'केसरी' (Kesari) को देखने के बाद बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म के बारे में समीक्षकों की राय देखकर तो यही लगता है कि फिल्म लोगों को खूब पसंद आने वाली है. फिलम क्रिटिक तरण आदर्श से लेकर अमूल विकास मोहन ने फिल्म को काफी अच्छा बताया है. उन्होंने बताया है कि फिल्म 'केसरी' (Kesari) की कहनी जबरदस्त है और इसे पर्दे पर शानदार ढंग से उतारा गया है. फिल्म को देख लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागेगी.

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने फिल्म 'केसरी' (Kesari) को जबरदस्त बताते हुए 5 में से 4 स्टार दिए हैं. उन्होंने फिल्म देखने के बाद अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की जमकर तारीफ की है और कहा कि यह फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्म में से एक है. तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह की भी जमकर तारीफ की है.

वहीं, निशांत भूसे ने फिल्म को लेकर ट्वीट किया, इस फिल्म से जवानों को शानदार ट्रिब्यूट दिया गया है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) की कहानी शानदार है. इस देखने के बाद रोंगटे खड़ हो जाएंगे. यह स्पीचलेस फिल्म है. फिल्म में अक्षय कुमार ने शानदार काम किया है. 'केसरी' (Kesari) की स्क्रीनप्ले और डायलॉग काफी दमदार है.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) को लेकर मंजिदर एस सिरसा ने ट्वीट किया, यह बहुत ही शानदार फिल्म है. अपने बच्चों को भी यह फिल्म दिखाने सिनेमाघरों में जरूर ले जाएं. उनके इस ट्वीट को करण जौहर ने भी रिट्वीट किया है.

वहीं मनीष सक्सेना ने फिल्म 'केसरी' (Kesari) की जमकर तारीफ की और ट्वीट किया, आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा मेरा वो लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी."

"Aaj meri pagdi bhi Kesari, jo bahega mera woh lahoo bhi Kesari, aur mera jawaab bhi @Kesari."



This Holi, let the color of courage take over you because this is the bravest battle ever fought.



ADVANCE BOOKING NOW OPEN ! pic.twitter.com/LTj1IK3LQu — manish saxena (@manishmbd) March 19, 2019

फिल्म क्रिटिक अमूल विकास मोहन ने फिल्म केसरी को शानदार बताया और ट्वीट किया, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) भारतीय इतिहास की शानदार कहानी है और उसे दमदार अंदाज में प्रस्तुत किया गया है.

What an absolutely smashing movie is this #Kesari a true Indian tale of honour and valour and courage!!! This Holi colour everything in bold KESARI... @akshaykumar#AnuragSingh@karanjohar@apoorvamehta18@ZeeStudios_ — Amul Vikas Mohan (@amul_mohan) March 19, 2019

बता दें कि 'केसरी' वर्ष 1897 के सारागढ़ी युद्ध के इर्दगिर्द घूमती है, जिसमें 21 सिखों की सेना ने 10,000 अफगानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी.