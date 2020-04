खुशी और जाह्ववी कपूर ने किया खुलासा, 'किसकी पहले होगी शादी और कौन पहले बनेगी मॉम'- देखें Video

खुशी कपूर (Khushi Kapoor) और जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) का वीडियो हुआ वायरल

खास बातें जाह्नवी और खुशी का वीडियो हुआ वायरल

दोनों बहनों ने लिया यह चैलेंज

गेम में जाह्नवी हो गईं उदास

कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण जहां सभी कलाकार सेल्फ आइसोलेशन में हैं तो वहीं एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) भी अपनी बहन खुशी कपूर (Khushi Kapoor) के साथ समय बिता रही हैं. उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, इस वीडियो में जाह्नवी और खुशी 'किसकी सबसे ज्यादा संभावना है चैलेंज (Who Is The Most Likely Challenge)' लेते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में जाह्नवी और खुशी से सवाल किए जा रहे हैं, जिनका वह इशारों में जवाब दे रही हैं. खुशी कपूर (Khushi Kapoor) और जाह्ववी कपूर (Janhvi Kapoor) ने इस बात के बहुत ही दिलचस्प जवाब दिए हैं कि पहले किसकी शादी होगी और पहले कौन मॉम बनेगी.