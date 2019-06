युवराज सिंह के क्रिकेट से संन्यास पर बॉलीवुड एक्ट्रेस किम शर्मा ने दिया ये रिएक्शन, वायरल हुआ Tweet

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया. क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले युवराज सिंह को क्रिकेट जगत के साथ ही कई फिल्मी दुनिया की कई हस्तियों ने भी शुभकामनाएं दीं और उनके जज्बे को सलाम किया. युवराज सिंह ने मुंबई में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अपना संन्यास की घोषणा की थी. इस दौरान युवराज सिंह ने बताया कि यह उनके लिए काफी भावनात्मक पल है और उनका करियर रोलर-कोस्टर की तरह रहा है. युवराज सिंह के रिटायरमेंट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस किम शर्मा (Kim Sharma) ने भी ट्विटर पर अपना रिएक्शन दिया है. एक्ट्रेस किम शर्मा (Kim Sharma) का युवराज सिंह के लिए यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Well played @YUVSTRONG12 A standing ovation for some unforgettable moments in sport . May your next phase be as smashing with @hazelkeech