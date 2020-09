KKR ने 18 ओवर में ही जीत लिया मैच, Tweet कर शाहरुख खान बोले- सभी बच्चों को...

KKR VS SRH: आईपीएल के 8वें मैच में दुबई इंटरनेशल स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने हैदराबाद (Sun Risers Hyderabad) को हराकर अपना जीत का खाता टूर्नामेंट में खोल लिया. केकेआर को 143 रनों का आसान लक्ष्य मिला था, जिसे शुभमन गिल के नाबाद 70 और इयोन मोर्गन के नाबाद 38 रनों के साथ 2 ओवर पहले ही पूरा कर लिया गया. अब केकेआर की जीत पर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का रिएक्शन आया है. उन्होंने ट्वीट करके अपनी टीम की जीत पर खुशी जताई है.

Was happy that all the kids in the team got a good match and ended up on the winning side. @RealShubmanGill@NitishRana_27@ShivamMavi23#Nagarkoti ( be healthy) welcome #Varun and the big guys of @KKRiders u r awesome for looking after them.