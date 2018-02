कृति सैनन फंसीं लिफ्ट में, Twitter पर लोग बोले- बड़े-बड़े देश में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं...

Stuck in a lift.. surprisingly getting 3G!! Is that even possible in Mumbai??! #TestTweet

Yess i am fine.. dont worry..my manager is tryin to get me out.. just restless n hungry now.. :( https://t.co/kssmYVlcYl

कृति सैनन के साथ हाल ही में बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ. वे मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान लिफ्ट में फंस गईं. लिफ्ट में फंसने के बाद 'बरेली की बर्फी' की स्टार कृति सैनन ने ट्वीट किया और हैरत जताई कि लिफ्ट में भी इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है. उन्होंने ढेर सारे ट्वीट किए और उनके चाहने वालों ने भी उनकी मदद करने के लिए कई ट्वीट कर डाले. यही नहीं, कृति सैनन के इस ट्वीट पर कई मजेदार रिएक्शन भी आए. हालांकि कृति सैनन कुछ देर बाद लिफ्ट से बाहर आ गईं, लेकिन यह घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई.कृति सैनन ने लिफ्ट में फंसते ही टेस्ट ट्वीट कियाः "लिफ्ट में फंस गई हूं...हैरानी की बात है 3जी आ रहा है!!! क्या ऐसा मुंबई में भी संभव है??!!" उनके इस ट्वीट पर खूब रिएक्शन भी आए. एक शख्स ने कहा, "बड़े-बड़े देश में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं..." तो किसी ने उनसे 'बरेली की बर्फी' किताब कहां से मिलेगी, यही पूछ डाला. हालांकि कृति ने कई ट्वीट किए.

Ok i am out guys!! Finally! This took tooooooo long! But nothin to worry!! Thank you for the amazing and much needed time-pass getting into a meeting for which i am an hour late now