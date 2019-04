कुमार विश्वास ने सनी देओल पर कसा तंज, कह डाली ऐसी बात कि Tweet हुआ वायरल

बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल (Sunny Deol) हाल ही में बीजेपी (BJP) में शामिल हुए. बीजेपी में शामिल होते ही सनी देओल को पंजाब के गुरदासपुर से उम्मीदवार बनाया गया. उन्होंने सोमवार को गुरदासपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन भी दाखिल किया. इस दौरान सनी देओल (Sunny Deol) के साथ उनके छोटे भाई और बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल भी मौजूद थे. सनी देओल (Sunny Deol) की उम्मीदवारी पर अब डॉ. कुमार विश्वास (Kumar Vishvas) ने तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है, जो इस समय सुर्खियों में है. डॉ. कुमार विश्वास (Kumar Vishvas) का सनी देओल (Sunny Deol) देओल पर किया गया यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है और लोग इसपर खूब प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

‏डॉ. कुमार विश्वास (Kumar Vishvas) ने सनी देओल (Sunny Deol) पर तंज कसते हुए लिखा: "बीकानेर से धर्मेंद्र जी और मथुरा से हेमा जी ने संसद पहुंचकर जैसे हमारा लोकतंत्र मजबूत किया, वैसे ही अपनी अंतिम फिल्म 'भाईसाहब' के बाद गुरदासपुर से लोकतंत्र मजबूत करने के लिए सनी देओल संसद जाने हेतु चुनाव में उतरे हैं. हम और हमारा 'लोकतंत्र' शायद यही डिजर्व भी करते हैं." ‏डॉ. कुमार विश्वास ने इस तरह सनी देओल पर तीखा तंज कसा है. कुमार विश्वास के इस ट्वीट पर अब खूब रिएक्शन भी आने लगे हैं.

Punjab: Actor turned politician Sunny Deol files his nomination as the BJP candidate from the Gurdaspur parliamentary constituency. His brother and actor Bobby Deol also present. pic.twitter.com/aOnGloRjpy