Laal Kaptaan: 'लाल कप्तान' पोस्टर हुआ रिलीज, रहस्यमयी अंदाज में दिखे सैफ अली खान

बॉलीवुड (Bollywood) के मशहूर एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) समय-समय पर अपनी नई फिल्म और वेब सीरीज में अपने किरदार से अक्सर लोगों को चौंका देते हैं. हाल ही में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की आने वाली फिल्म 'लाल कप्तान' (Laal Kaptaan) का पोस्टर जारी हुआ है, जिसमें सैफ अली खान (Saif Ali Khan) काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. ड्रामा, बदला और धोखे पर आधारित फिल्म 'लाल कप्तान' (Laal Kaptaan) में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के लुक को देखते ही उनके फैंस और दर्शकों के मन में एक्साइटमेंट बढ़ गई है. अपनी आने वाली फिल्म 'लाल कप्तान' (Laal Kaptaan) में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) नागा साधू के लुक में नजर आने वाले हैं.

इरोज नाउ (Eros Now) द्वारा ट्विटर पर जारी किए फिल्म 'लाल कप्तान' (Laal Kaptaan) के पोस्टर में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) काफी अलग लुक में नजर आ रहे हैं. पोस्टर देखकर ऐसा लग रहा है कि सैफ अली खान (Saif Ali Khan) फिल्म (Laal Kaptaan) में नागा साधू का रोल अदा करेंगे. पोस्टर शेयर करते हुए इरोज नाउ (Eros Now) ने सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की फोटो के साथ कैप्शन लिखा 'राख से जन्मा...राख हो जाने को'. अपने कैप्शन से इरोज नाउ (Eros Now) नागा साधुओं और फिल्म में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के किरदार के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं. 'लाल कप्तान' (Laal Kaptaan) के पोस्टर में भी सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने नागा साधुओं की तरह माथे पर टीका और राख व सिर पर जूड़ा बनाया हुआ है.

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की फिल्म 'लाल कप्तान' (Laal Kaptaan) इरोज इंटरनेशनल (Eros International) और आनंद एल राय (Aanand L Rai) के कलर यलो प्रोडक्शन (Colour Yellow Productions) के बैनर तले बनाई जा रही है, जो पूरी तरह बदला, धोखा और ड्रामे पर आधारित है. यह फिल्म (Laal Kaptaan) 6 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'लाल कप्तान' (Laal Kaptaan) के बारे में इरोज इंटरनेशनल (Eros International) के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील लुल्ला (Sunil lulla) ने कहा कि फिल्म (Laal Kaptaan) की कहानी काफी मनोरंजक है, साथ ही इसमें ड्रैमेटिक कैरेक्टर्स भी हैं. इस फिल्म (Laal Kaptaan) की स्क्रिप्ट से प्रतिभाशाली सैफ अली खान (Saif Ali Khan) अपने छिपे टैलेंट को सबके सामने ला पाएंगे. 'लाल कप्तान' (Laal Kaptaan) को नवदीप सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं.

