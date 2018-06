Laila Majnu Teaser: हसीन वादियों के बीच प्यार में पागल दिखे 'लैला-मजनू', टीजर हुआ रिलीज

बॉलीवुड के दो बड़े डायरेक्टर एकता कपूर और इम्तियाज अली की स्टोरी टेलर वाली फिल्म 'लैला मजनू' का टीजर रिलीज हो चुका है. टीजर काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहानी में मजनू का किरदार करने वाले एक्टर अपनी मजनू के प्यार में पागल दिखाई दे रहा है. इंस्टाग्राम पर इम्तियाज अली ने टीजर पोस्ट करके लिखा, '' 'प्यार में पागल..' हम हमेशा प्यार में यह ढूंढते हैं कि इसमें क्या पागलपन हो सकता है. 'लैला मजनू' बिल्कुल वैसे ही हैं. इस मशहूर लव स्टोरी को लेकर मेरा और फिल्म राइटर व डायरेक्टर साजिद अली का यह एक नया कदम है. यहां हम प्रस्तुत कर रहे हैं लैला मजनू का टीजर... जो 24 अगस्त 2018 को रिलीज हो रही है.''रिलीज हुए टीजर में लैला और मजनूं को पहाड़ की वादियों में दिखाया गया है. पोस्टर देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि फिल्म की कहानी पहाड़ों और हसीन वादियों के बीच दिखाई देने वाली है. एकता कपूर और इम्तियाज अली अब बतौर स्टोरीटेलर एक साथ मिलकर प्यार की अनोखी दास्तां को पर्दे पर उकेरने के लिए 'लैला मजनूं' फिल्म बना रहे हैं.

Recreated. Re-imagined. Retold. Proud to collaborate with Imtiaz Ali to present a classic love story with a contemporary twist. Here's the teaser poster of #LailaMajnu, which will be out on 4th May. @balajimotionpic#ImtiazAlisLailaMajnupic.twitter.com/4Y2w0L6tQI