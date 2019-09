Dostana 2: जाह्नवी कपूर और कार्तिक आर्यन के साथ 'दोस्ताना 2' में ये एक्टर भी करेंगे एंट्री, देखें Photo

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म 'दोस्ताना 2 (Dostana 2)' में अब एक और नया चेहरा नजर आएगा. दरअसल, जाह्नवी कपूर और कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म 'दोस्ताना 2 (Dostana 2)' में अब टीवी एक्टर लक्ष्य लालवानी (Lakshya Lalwani) भी नजर आएंगे. इस बात की जानकारी खुद करण जौहर (Karan Johar) ने ट्वीट कर दी है. अपने इस ट्वीट में करण जौहर (Karan Johar) ने लक्ष्य की कास्टिंग को लेकर खुशी जताई है, इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्य के डेब्यू के बारे में बताते हुए उनके शुभकामनाएं भी दी हैं. 'दोस्ताना 2 (Dostana 2)' में इस नए एक्टर की एंट्री को लेकर किया गया करण जौहर का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सुनील ग्रोवर ने टीचर्स डे पर ली चुटकी, बोले- एक टीचर ने मुझे मुर्गा बनना सिखाया...

Both happy and excited to introduce the new kid on the Dharma block! LAKSHYA will be making his debut with us in #DOSTANA2 and from thereon, we hope to start a solid cinematic journey together! Please welcome #Lakshya and shower him with all your love and blessings... pic.twitter.com/zEgxX8a7V4