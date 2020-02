असम के उमानंदा द्वीप के आखिरी गोल्डन लंगूर ने तोड़ दिया दम, मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर बोले- बहुत दुखद...देखें Video

गोल्डन लंगूर (Golden Langur) लंगूरों की ऐसी प्रजाति है जो तेजी से विलुप्त होती जा रहा है. आईएफएस परवीन कासवान अकसर वन्य जीव और उनकी जिंदगी से जुड़े फोटो और वीडियो शेयर करते हैं. परवीन कासवान ने गोल्डन लंगूर की एक फोटो शेयर की है और बताया है कि असम के उमानंदा द्वीप के आखिरी गोल्डन लंगूर (Golden Langur ने दम तोड़ दिया है. इस हिलाकर रख देने वाली खबर पर ट्विटर पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं. 'मिस्टर इंडिया' फेम बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर-एक्टर शेखर कपूर (Shekhar Kapur) ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और इस पर दुख जताया है.

That's such a sad day. Thank you for all the passion you put into your work Parveen, and the truly wonderful videos you send us. Keeping us all aware in the noise that engulfs us. Hope to see you soon. https://t.co/KpBgVFEDN6