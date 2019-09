रानू मंडल की प्रसिद्धि पर लता मंगेशकर की प्रतिक्रिया से नाराज हुए फैंस, कहा- ऐसी उम्मीद नहीं थी, देखें Tweet

खास बातें लता मंगेशकर के बयान पर लोगों ने जताई नाराजगी फैंस ने कहा 'ऐसी उम्मीद नहीं थी' रानू मंडल के समर्थन में आए लोग

राणाघाट के रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपना पेट पालने वाली रानू मंडल (Ranu Mondal) ने बॉलीवुड में भी अपनी जबरदस्त पहचान बना ली है. राणाघाट रेलवे स्टेशन पर रहते हुए रानू मंडल (Ranu Mondal) ने लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) का 'एक प्यार का नगमा है...' गाना गाकर प्रसिद्धि हासिल की. हाल ही में उनकी इस प्रसिद्धि पर खुद लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने भी अपनी राय पेश की थी. हालांकि वह उनकी इस सफलता पर खुश हुई थीं, लेकिन लता मंगेशकर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि नकल कभी भी सफलता का टिकाऊ साधन नहीं है. वैसे तो उन्होंने यह बात रानू मंडल (Ranu Mondal) के अलावा बाकी सिंगर्स के लिए भी कही थी, लेकिन लता मंगेशकर के इस बयान ने सोशल मीडिया पर काफी लोगों को निराश कर दिया है.

I am a big fan #LataMangeshkar ji but today her comment on #RanuMondal shows how tall people treat small ones. — Najma Fatma Khan (@NajmaFatma16) September 3, 2019

लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के इस बयान का विरोध करते हुए लोगों ने ट्वीट किया है. इनमें से एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "मैं लता मंगेशकर जी की बहुत बड़ी फैन हूं, लेकिन उनकी इस प्रतिक्रिया ने यह जाहिर कर दिया है कि बड़े लोग छोटे लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं."

A poor lady sang on a railway platform for a living. #RanuMondal's voice was miraculously noticed by SM and she became a star. Inspiring



Lata ji could have been more gracious, complimented and helped her. This lecture on "imitation" was avoidable..

https://t.co/b4bHNaUFmf — Chirpy Says (@IndianPrism) September 3, 2019

वहीं, दूसरे यूजर ने लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के बयान पर नाराजगी जताते हुए लिखा, "एक गरीब महिला अपना जीवन बिताने के लिए रेलवे स्टेशन पर गाना गाती है. रानू मंडल की आवाज ने सबका ध्यान खींचा और वह सुपरस्टार बन गईं. लता जी थोड़ी और दयालू हो सकती थीं, उनकी सराहना उनकी मदद कर सकती थी. नकल पर उनका यह व्याख्यान टालने योग्य है."

Not a single word of appreciation for the poor lady who wanted nothing but two square meals for singing a song. such shallowness is not expected from a person of this stature and age as Lataji. #RanuMondal#LataMangeshkar — Prashank Pant (@pant_astic) September 4, 2019

इन सबके अलावा अन्य यूजर ने लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के बयान पर कहा, "उस गरीब महिला के लिए कोई सराहना नहीं है, जो अपना पेट पालने के लिए गाना गाती थी. लता जी से इस उम्र में ऐसी उम्मीद नहीं थी."

