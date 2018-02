Sridevi के निधन पर राम गोपाल वर्मा को आया गुस्सा, उनको लेकर कह दी ऐसी बात....

खास बातें 54 की उम्र में श्रीदेवी का निधन श्रीदेवी के अकस्मिक निधन से सकते में राम गोपाल वर्मा फिल्मकार ने पहले इसे बुरा सपना और मजाक समझा था

54 वर्षीय दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी का शनिवार रात आकस्मिक निधन से फिल्म उद्योग ही नहीं पूरा देश स्तब्ध है. फिल्मकार राम गोपाल वर्मा श्रीदेवी के निधन से सकते में हैं और उन्होंने इसे लेकर भगवान को कोसा है. श्रीदेवी (54) का शनिवार रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. वे अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने दुबई गई थीं.वर्मा ने ट्विटर पर लंबी भावुक टिप्पणी डालकर अपना दुख और गुस्से का इजहार किया है, "मुझे उम्मीद है कि मैं एक बुरा सपना देख रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सपने में नहीं हूं. मुझे श्रीदेवी से नफरत है, क्योंकि वह मुझे महसूस करा गईं कि वह भी आखिर में केवल एक इंसान थीं. मुझे नफरत है उनके दिल से, जो जिंदगी से हार गया,"

Is Sridevi really dead? Can somebody wake me up and tell me that it’s just a bad dream? — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 25, 2018

I HATE GOD FOR KILLING SRIDEVI and I HATE SRIDEVI FOR DYING and here is the reason https://t.co/hsxyNeOmRR — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 25, 2018

Can somebody tell me how in hell can she just go away like that??? pic.twitter.com/CQkp00z60Y — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 25, 2018

उन्होंने कहा, "मुझे नफरत है कि उनके पास भी ऐसा दिल था, जो सामान्य दिलों की तरह धड़कना बंद कर सकता था. मुझे नफरत है कि मैं उनकी मौत को देखने के लिए जिंदा था. मैं उनकी जान लेने वाले भगवान से नफरत करता हूं और वह नहीं रहीं, इसलिए मैं उनसे भी नफरत करता हूं. मैं आपसे प्यार करता हूं श्री, आप जहां भी हो...मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूंगा."फिल्मकार ने पहले इसे बुरा सपना और मजाक समझा था. उन्होंने कहा, "मैंने सोचा था कि यह तो एक बुरा सपना है, या कोई मजाक और मैं वापस सो गया. एक घंटे बाद मैं जानने के लिए उठा और मुझे उनके निधन के लगभग 50 संदेश मिले."वर्मा ने श्रीदेवी से जुड़ी पुरानी यादों को साझा करते हुए कहा, "जब मैं विजयवाड़ा के इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब मैंने उनकी पहली तेलुगू फिल्म 'पड़ाहरेल्ला वयासू' देखी थी. मैं उनकी सुंदरता से चकित रह गया था और मैं थिएटर से बाहर निकलकर सोच रहा था कि वह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं हो सकती हैं और उन्हें किसी कल्पना का स्वरूप होना चाहिए. फिर मैंने उनकी कई अन्य फिल्में देखीं, जिनमें उनकी प्रतिभा और उनकी सुंदरता दोनों के एक स्तर का निर्माण किया. वह ईश्वर की रचना की तरह थीं, जिसे उन्होंने बहुत ही अच्छे मूड में बनाया था. वह मानव जाति के लिए एक बहुत ही विशेष उपहार थीं. श्रीदेवी के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई जब मैं अपनी पहली फिल्म 'शिवा' की तैयारी कर रहा था. मैं चेन्नई में नागार्जुन के ऑफिस से पास की सड़क तक चलकर जाता था, जहां श्रीदेवी रहती थीं और मैं वहां खड़ा होता था श्रीदेवी के घर को देखता था."वर्मा ने कहा कि यह श्रीदेवी की सुंदरता थी, जिसने उन्हें 'क्षणा क्षणम' की पटकथा लिखने के लिए प्रेरित किया, जो 1991 में रिलीज हुई थी. इसके साथ ही राम गोपाल ने यह भी कहा है कि वह रविवार को अपनी नए प्रोजेक्ट का खुलासा करने वाले थे, लेकिन अभिनेत्री के असामयिक निधन के बाद अब उन्होंने अपनी घोषणा आगे बढ़ाने का फैसला किया है.