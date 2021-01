Happy Lohri 2021: लोहड़ी पर यह पंजाबी गीत मौज-मस्ती को कर देंगे दोगुना, आप भी कहेंगे 'हैप्पी लोहड़ी'

Happy Lohri 2021: बॉलीवुड के इन फेमस लोहड़ी सॉन्ग (Lohri Songs) सुनकर आप भी झूम उठेंगे

खास बातें 13 जनवरी को मनाई जाती है लोहड़ी

उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है त्योहार

लोहड़ी के कुछ लोकप्रिय गीत

Lohri 2021: लोहड़ी हर साल 13 जनवरी को मनाई जाती है और इस दिन आग जलाकर खूब जश्न मनाया जाता है.वैसे भी साल का पहला त्योहार 'लोहड़ी' होता है, इस वजह से यह त्योहार और भी खास हो जाता है. भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक लोहड़ी (Why Lohri Is Celebrated) 13 जनवरी (When Is Lohri) के दिन पूरे उत्तर भारत में मनाया जाएगा. खासकर पंजाब और हरियाणा में इस त्योहार का अपना एक विशेष महत्व है. यह मकर संक्राति (Makar Sankranti) के एक दिन पहले मनाया जाता है. इस मौके पर लोग मक्की के दानों को भूनकर, रेवड़ी और गज्जक के साथ खाते हैं. आग जलाई जाती है और उसके इर्द-गिर्द घूमकर त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है.