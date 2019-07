ऋतिक रोशन ने Super 30 की टीम के साथ 'लॉलीपॉप लागेलू' पर किया धांसू डांस, वीडियो हुआ वायरल

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म 'सुपर 30 (Super 30)' जल्द ही रिलीज होने वाली है. हाल ही में ऋतिक रोशन ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने इस वीडियो में 'सुपर 30 (Super 30)' टीम के अनदेखे अंदाज से रू-ब-रू करवाया है. वीडियो में ऋतिक रोशन अपने 'सुपर 30' के छात्रों के साथ बिहार के मोस्ट फेमस भोजपुरी सॉन्ग 'लॉलीपॉप लागेलू (Lollypop Lagelu)' पर धमाल मचा रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है. सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन का ये वीडियो छाया हुआ है.

A very different side of super 30 class. I really enjoyed my young co actors who are from diverse backgrounds and most of them are facing the camera for the first time.

