Love Aaj Kal Box Office Collection Day 5: सारा और कार्तिक की 'लव आजकल' की 5वें दिन भी कमाई जारी, किया इतना कलेक्शन

Love Aaj Kal Box Office Collection Day 5: सारा अली खान (Sara Ali Khan) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की 'लव आज कल (Love Aaj Kal)' को रिलीज हुए पांच ही दिन हुए हैं, लेकिन फिल्म की कमाई लगातार घटती जा रही है. खासकर सोमवार और मंगलवार को लव आजकल के कलेक्शन में काफी गिरावट देखने को मिली. फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सारा और कार्तिक की लव आजकल ने बीते दिन 2 से 2.5 करोड़ रुपये की कमाई की होगी. ऐसे में फिल्म पांच दिनों में ही करीब 33 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि इसकी आधिकारिक सूचना मिलनी अभी बाकी है.

#LoveAajKal collapses on Day 4... The drastic fall in numbers doesn't come as a surprise, since the trending was evident during its *opening weekend* itself... Fri 12.40 cr, Sat 8.01 cr, Sun 8.10 cr, Mon 2.75 cr. Total: ₹ 31.26 cr. #India biz.