Love Aaj Kal First Look: घनघोर इश्क में डूबे नजर आए सारा अली खान और कार्तिक आर्यन, देखें फिल्म का धमाकेदार पोस्टर Love Aaj Kal First Look: सारा अली खान (Sara Ali Khan) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म 'लव आज कल' (Love Aaj Kal) का पोस्ट रिलीज हो गया है.