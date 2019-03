Lukka Chuppi Box Office Collection Day 1: कार्तिक आर्यन के 'लुका छिपी' ने 'बधाई हो' को छोड़ा पीछे, पहले दिन कमाए इतने करोड़

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कृति सेनन (Kriti Senon) की फिल्म 'लुका छिपी' (Luka Chuppi) ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानादार कलेक्शन करते हुए धमाल मचा डाला. फिल्म ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्वीट के जरिए बतलाया कि कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म ने पहले दिन शानदार कमाई करते हुए रिकॉर्ड बना डाला. पिछले साल रिलीज हुई 'बधाई हो' (Badhaai Ho), 'स्त्री' (Stree) और 'राजी' (Raazi) की पहले दिन की कमाई से ज्यादा का कलेक्शन 'लुका छिपी' (Luka Chuppi) फिल्म ने किया. वहीं बात करें कार्तिक आर्यन की फिल्मों की तो अपनी सभी फिल्मों से सबसे ज्यादा की कमाई लुका छिपी से की.

#LukaChuppi is Kartik Aaryan's biggest opener... Opening day biz: 2019: #LukaChuppi ₹ 8.01 cr 2015: #PyaarKaPunchnama2 ₹ 6.80 cr 2018: #SonuKeTituKiSweety ₹ 6.42 cr 2011: #PyaarKaPunchnama - which shot Kartik to fame - had collected ₹ 92 lakhs on Day 1. India biz.

ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म 'लुका छिपी' (Luka Chuppi) ने पहले दिन 8.01 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. इस फिल्म के जरिए उन्होंने अच्छी शुरुआत दी. कार्तिक के सामने चैलेंज था, 'सोन चिड़िया', 'गली बॉय', 'टोटल धमाल', 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी फिल्मों से, जो अभी भी सिनेमाघरों में शानदार कमाई कर रही हैं.

#LukaChuppi has superb Day 1... Springs a big, big surprise... Opens bigger than #Raazi [₹ 7.53 cr], #Stree [₹ 6.83 cr] and #BadhaaiHo [₹ 7.29 cr]... Strong word of mouth should ensure impressive growth on Day 2 and 3... Fri ₹ 8.01 cr. India biz.