माधुरी दीक्षित ने की साइकिल की सवारी, Video हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. लॉकडाउन (Lockdown) के बीच माधुरी अकसर फैन्स के साथ अपने वीडियो शेयर करती हैं. वहीं, एक बार फिर 'धक-धक गर्ल' का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में माधुरी दीक्षित सड़कों पर साइकिल दौड़ाती नजर आ रही हैं. बता दें, दुनिया आज 50वां 'अर्थ डे (Earth Day)' सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने प्रकृति को महत्वता को समझाते हुए यह वीडियो पोस्ट किया है. माधुरी का यह वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है.

This lockdown has shown us how little nature needs for it to revive & thrive.On the 50th #EarthDay let us all pledge to #DoOurBit by switching off appliances when not in use, plant trees,use fuel & water conservatively.Together we can build a better world, one we all are proud of pic.twitter.com/VZEIkYCebZ