माधुरी दीक्षित ने पति संग मिलकर बनाए मोदक, Video में चटकारे लेती आईं नजर

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) अपने डांस और एक्सप्रेशंस की वजह से बॉलीवुड में खास तौर पर पहचानी जाता है. 'तेजाब' फिल्म से बॉलीवुड में जबरदस्त पहचान बनाने वाली माधुरी दीक्षित अब भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं और फिल्मों के साथ ही टीवी पर भी नजर आती हैं. वहीं, अब माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit Video) कीचन में अपना हाथ आजमा रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में माधुरी और उनके पति डॉक्टर नेने मिलकर घर में ही मोदक बना रहे हैं.

Today is the last day of Ganpati celebrations & we all will miss the festivities, especially the food! आमच्याकडे नेहमीच सगळ्यांना मोदक आवडतात मी आज ऊकडीचे मोदक कसे करायचे , ही माझ्या आजी ची रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे



