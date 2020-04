माधुरी दीक्षित से फैन ने पूछा 'हम आपके हैं कौन' कितनी बार देखी तो एक्ट्रेस बोली- सच बताऊं तो मैंने...

माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने फैंस के सवाल का जवाब देते हुए लिखा, "ईमानदारी से बताऊं तो मैं गिनती ही भूल गई हूं." एक्ट्रेस के इस जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने 'हम आपके हैं कौन' फिल्म कई बार देखी है. बता दें कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ एक्टर सलमान खान ने मुख्य भूमिका अदा की थी. फिल्म में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया था. इसके अलावा एक फैन ने माधुरी दीक्षित से पूछा कि आपका क्वारंटीन रुटीन क्या है. इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया, "ज्यादातर समय परिवार के साथ बिताना, कार्मेलो के साथ खेलना, किताबें पढ़ना, खाना बनाना और कुछ कथक रियाज करना."

Mostly spending time with my family, playing with Carmelo, reading books, some cooking and doing kathak riyaz! https://t.co/R3XKQYrmSu