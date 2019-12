Anil Kapoor के बर्थडे पर माधुरी दीक्षित ने खास अंदाज में दी बधाई, बोलीं- असली आयरन मैन...

अनिल कपूर (Anil Kapoor) का 63वां जन्मदिन है. 24 दिसंबर, 1956 को मुंबई के चेंबूर में जन्मे अनिल कपूर आज भी अपनी फिटनेस और टैलेंट से बॉलीवुड एक्टर्स को टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं. अनिल कपूर के जन्मदिन के इस खास मौके पर उन्हें चारों तरफ से खूब सारी बधाइयां मिल रही हैं. अनिल कपूर के बर्थडे पर उन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने भी ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है. माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने अपने ट्वीट में अनिल कपूर को आयरन मैन भी बताया है. बॉलीवुड के धमाकेदार एक्टर के लिए आया अनिल कपूर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं.

To one of the most disciplined people I have met, time seems to stand still, even as another year has passed. A very happy birthday and many happy returns to the original iron man! @AnilKapoorpic.twitter.com/6DLk6L4hT3