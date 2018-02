Maha Shivaratri 2018: अमिताभ बच्चन से श्रीदेवी तक, बॉलीवुड सितारों ने दी महाशिवरात्रि की बधाई

T 2613 - Mahashivratri greetings to all .. महाशिवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएँ pic.twitter.com/NIpTKwIDnJ — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 13, 2018

Wishing you all on the auspicious occasion of #MahaShivaratri. — SRIDEVI BONEY KAPOOR (@SrideviBKapoor) February 13, 2018

Mahashivratri tonight. Wishing all of u the very best on this holy day pic.twitter.com/FBp9LhWRav — Hema Malini (@dreamgirlhema) February 13, 2018

May the energy of Lord Shiva bring you prosperity and abundance. Happy Maha Shivaratri. — Kajol (@KajolAtUN) February 13, 2018

Happy Mahashivratri to all! May the Destroyer within you, destroy communalism, corruption and criminals in politics, once and for all. — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) February 13, 2018

अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी से लेकर मधुर भंडारकर और काजोल जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने मंगलवार को अपने प्रशंसकों और परिवार को महाशिवरात्रि की बधाई दी. इस पर्व को भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के जश्न के रूप में मनाया जाता है. शिव के आशीर्वाद के लिए श्रद्धालु रातभर जागकर भजन-कीर्तनऔर प्रार्थना करते हैं. बॉलीवुड हस्तियों ने ट्विटर पर फैन्स को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी. महानायक अमिताभ बच्चन ने लिखा, "सभी को महाशिवरात्रि की बधाई."श्रीदेवी लिखती हैं, "महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई."हेमा मालिनी ने ट्वीट किया, "आज महाशिवरात्रि है. इस पवित्र दिन पर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं."काजोल ने लिखा, "भगवान शिव की ऊर्जा आपके लिए समृद्धि और बहुलता लाए. महाशिवरात्रि की बधाई."फिल्ममेकर मधुर भंडारकर कहते हैं, "ओम नम: शिवाय! आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की बधाई. भगवान शिव आपको शांति, खुशी और समृद्धि दे."विशाल ददलानी ने कहा, "सभी को महाशिवरात्रि की बधाई! उम्मीद है आपके भीतर से सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार समाप्त होगा."इसके अलावा रोनित रॉय, अनुपम खेर ने भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं फैन्स को दी है.