महाराष्ट्र चुनाव परिणाम: रुझानों में कांग्रेस को लगा झटका तो बॉलीवुड एक्टर ने दी सलाह, अगर पार्टी को बचाना है तो...

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम (Maharashtra Assembly Election Results 2019) अब से कुछ ही देर में आ जाएंगे. चुनाव के नतीजों के साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी. शुरुआती रुझानों में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन ने 160 से ज्‍यादा सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है, जबकि कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन 93 सीटों पर आगे चल रही है. शुरुआती रुझानों पर अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है.

Congress is totally finished in Maharashtra and all credit goes to @RahulGandhi. He must throw out leaders like #AhmedPatel#digvijaysingh#ghulamNabiAzad#ManiShankarAiyar etc from the party if he wants to save congress.