Maharashtra Politics: कांग्रेस और NCP पर भड़के ये बॉलीवुड डायरेक्टर, ट्वीट कर बोले- जनता माफ नहीं करेगी...

महाराष्ट्र में राजनीतिक उठा-पटक के बीच बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एनसीपी (NCP) नेता अजीत पवार (Ajit Pawar) ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. महाराष्ट्र में अचानक बदले इस राजनीतिक समीकरण पर जनता के साथ-साथ सेलेब्रिटीज भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं. लगभग हर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है.

फडणवीस ने ली शपथ तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- मेरा ड्राइवर पगला गया, कह रहा है सरकार तो बन गई पर...

Don't think NCP/Congress will be forgiven by the citizens for this betrayal . https://t.co/hDQy7yCrFQ

ओनीर (Onir) ने कांग्रेस और एनसीपी (NCP) पर बरसते हुए लिखा, 'कांग्रेस (Congress) और एनसीपी के इस विश्वासघात के लिए, लगता है जनता माफ नहीं करेगी.' इस ट्वीट के अलावा ओनिर ने बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, 'नेताओं को इस विश्वासघात के लिए जवाब देना होगा, जिन्होंने उन्हें वोट दिया. यह धोखा है और स्वीकार्य नहीं है.' ओनीर के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

महाराष्ट्र राजनीति पर भड़के ये बॉलीवुड एक्टर ट्वीट कर बोले- चुनाव के बाद जब मैं अपना वोट नहीं बदल सकता तो नेता...

Politicians need to be answerable to those who voted them for this betrayal . There needs to be a system to analyse if they have the votes with this betrayal . This is cheating ... not acceptable https://t.co/CBkzRlRym0