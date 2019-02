पैसों की तंगी झेल रहे बॉलीवुड के खलनायक की मौत, घर में मिली सड़ी-गली लाश

बॉलीवुड के खलनायक (Bollywood Villain) महेश आनंद (Mahesh Anand) को अंधेरी स्थित उनके घर में शनिवार सुबह मृत पाया गया. पुलिस ने कहा कि कई वर्षों से अकेले रह रहे और बेरोजगार महेश आनंद (Mahesh Anand) की मौत संभवत: दो दिन पूर्व हो गई थी, और उनके सड़े हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया है, ताकि मृत्य के समय और कारण का पता चल सके. 1980 और 1990 के दशक के एक लोकप्रिय अभिनेता को उनकी लंबी और सख्त कद-काठी के लिए जाना जाता था. उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी, लेकिन कई वर्षों से वह गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे.

#RIP MAHESH ANAND passes away - known for playing the villain's henchman in Hindi films - seen here in ‘Sir' & ‘Akayla' #MaheshAnandpic.twitter.com/5l4698K8uP