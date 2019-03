महेश भट्ट ने लिखा 'पड़ोसियों को प्यार करो' तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- मैं औरंगजेब को गले नहीं लगा सकता...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) को लेकर जितनी गहमागहमी राजनैतिक पार्टियों में है, उतनी ही सरगर्मियां सोशल मीडिया पर भी है. ट्वीट, रिट्वीट और रिप्लाई जमकर हो रहे हैं और इस दौड़ में बॉलीवुड के सितारे अव्वल बने हुए हैं. बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने ट्वीटर पर लिखा कि अपने पड़ोसी को अपनी ही तरह प्यार करो. तो इस पर 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के प्रोड्यूसर और सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने उन्हें रिप्लाई किया और लिखा कि मैं औरंगजेब को गले नहीं लगा सकता. महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) और अशोक पंडित (Ashoke Pandit) के ये ट्वीट खूब वायरल हो रहे हैं.

बॉलीवुड डायरेक्टर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने अपने Twitter एकाउंट पर लिखाः 'अपने पड़ोसी को अपनी ही तरह प्यार करो.' महेश भट्ट ने एक वीडियो इस पोस्ट के साथ डाला था, और महेश भट्ट का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने इस पर रिप्लाई किया.

Sir We tried Our best to do that for years but then were raped, killed, burnt & forced to leave our homes. How can one love such neighbours who are terrorists & have decided to destroy us. ? Just being a neighbour dosent qualify to be loved. I cannot embrace an Aurangzeb.https://t.co/YXJFfzlxSE