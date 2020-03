PM Modi ने किया 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान, तो महेश भट्ट बोले- हमें सुनना बंद करना चाहिए...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज रात आठ बजे कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर देश में बने हालात को लेकर जनता को संबोधित किया. पीएम मोदी (PM Modi) ने देश को 21 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन करने का आदेश दिया है और आज से 21 दिन तक भारत की जनता घर में बंद रहकर कोरोनावायरस (Covid 19) के खतरे से लड़ेगी. इसे लेकर बॉलीवुड फिल्ममेकर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने रिएक्ट किया है. महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

We are now at a collective turning point, where we must stop, listen & help the government implement the 21 days all India lockdown. The time of great fear requires solidarity,humanity, sacrifice & hope.Not hysteria & rumour mongering. #21daysLockdown