'मैंने प्यार किया' की एक्ट्रेस भाग्यश्री के पति गैंबलिंग से जुड़े मामले में हुए गिरफ्तार, मिली जमानत

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री (Bhagyashree) के पति हिमालय दसानी को लेकर बड़ी खबर आ रही है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बिजनेसमैन और एक्ट्रेस भाग्यश्री के पति हिमालय दसानी को कल अंबोली पुलिस ने गैंबलिंग रैकेट से कनेक्शन के चलते गिरफ्तार किया था. लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. भाग्यश्री ने 1990 में हिमालय से शादी की थी. भाग्यश्री (Bhagyashree) ने हिमालय से उस समय शादी की थी, जब वे अपने करियर के चरम पर थी. भाग्यश्री ने 'मैंने प्यार किया' (Maine Pyar Kia) फिल्म से 1989 में करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में भाग्यश्री के साथ सलमान खान लीड रोल मे थे.

Maharashtra: Himalaya Dasani, businessman and husband of actress Bhagyashree was arrested in connection with a gambling racket by Amboli police, yesterday. He was later released on bail.