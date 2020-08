मलाइका अरोड़ा ने ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में स्टेज पर यूं किया डांस, बार-बार देखा जा रहा है Video

Back to work after lockdown Dr Malla stomps our from the sets of a dance reality show and bangs out a quick posing sesh for our cameras FOLLOW @voompla INQUIRIES @ppbakshi . #voompla #bollywood #malaikaarora #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #lookinggawjus #gawjuslady #whattaywow #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses

A post shared by Voompla (@voompla) on Aug 24, 2020 at 10:25am PDT