मलाइका अरोड़ा के Video ने खींचा सबका ध्यान, कार में बैठ बहन के साथ यूं मस्ती करती दिखीं एक्ट्रेस

My love was so excited for @u2 show @malaikaaroraofficial nd @amuaroraofficial Today for #u2 Show #malaikaarorakhan #malaikaarora #arjunkapoor #yogapants #Bollywood #picoftheday #salmankhan #aliabhatt #KiaraAdvani #katrinakaif #DeepikaPadukone #malaikaarorakhan #dishapatani #sonakshisinha #srk #sexy #hot #bikini #amritaarora #SaraKhan #ananyapandey #bhumipednekar

A post shared by Malaika Lover (@malla_nehalover) on Dec 15, 2019 at 11:03am PST