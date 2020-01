मलाइका अरोड़ा के लेटेस्ट फोटोशूट ने खींचा सबका ध्यान, धमाकेदार अंदाज में नजर आईं एक्ट्रेस

#Repost @mtvindia with @get_repost ・・・ Looks like a party you don't wanna miss! Watch @djbravo47's epic performance only on @LivonSerum MTV #SupermodelOfTheYear Entertainment Partner @infinitymusicin by Harman, every Sunday at 7 PM on MTV & anytime on @voot! #ImIn #TuneForIndia @milindrunning @malaikaaroraofficial @masabagupta @vjanusha @ujjwalaraut @riminique @djbravo47

A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial) on Jan 5, 2020 at 4:58am PST