मलाइका अरोड़ा से इस एक्ट्रेस ने पूछा फिटनेस को लेकर सवाल तो बोलीं- हम तो हवा पर जीते हैं...देखें Viral Video

Need some mid-week motivation? Then catch the super hot, diva of yoga @malaikaaroraofficial on this week's Work It Up, streaming now on VOOT???????????????? @voot @indiatiktok #midweekmotivation #wednesdaymotivation #divayoga #yoga #workitupworkitupwithsophie #malaikaarora #sophiefit #sophstylin #sophiechoudry #edutok #edutoklifetips #fitisthenewsexy #fitisthenewskinny

A post shared by SOPHIE (@sophiechoudry) on Oct 29, 2019 at 9:41pm PDT