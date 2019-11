शाहरुख खान के जन्मदिन पर ममता बनर्जी ने किया ट्वीट, लिखा- मेरे चार्मिंग ब्रदर, हमें गर्व है कि...

बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का आज 54वां जन्मदिन है. किंग खान के जन्मदिन पर उन्हें चारों तरफ से ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं. लेकिन उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने भी ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट के जरिए उन्होंने शाहरुख को ढेर सारी बधाई दी है, साथ ही उन्हें अपना 'चार्मिंग भाई' भी बताया है. ममता बनर्जी ने शाहरुख खान के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें वह किंग खान को राखी बांधती नजर आ रही हैं.

Warmest birthday greetings, Shah Rukh @iamsrk. Wish you good health and all the success in life, my charming brother. We are proud to have you as Brand Ambassador of #Bangla. Keep entertaining us with your films. See you at 25th #Kolkata International Film Festival #KIFF2019pic.twitter.com/T9puUys6pl