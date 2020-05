शख्स ने सोनू सूद से मांगी मदद, बोले- 'पुलिस को फोन किया पर कुछ नहीं हुआ', तो एक्टर बोले- अपना सामान बांध लो...

देशभर में जारी लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से प्रवासी मजदूरों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को अपने घरों का सफर सड़कों पर पैदल चलकर तय करना पड़ रहा है. ऐसे में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में उनकी मदद कर रहे हैं. हाल ही में मुंबई में फंसे एक शख्स ने एक्टर से मदद के लिए ट्वीट किया है, तो सोनू सूद (Sonu Sood) ने भी इसका बखूबी जवाब दिया.

Varanasi kabhi aaye to chai Zaroor pilaana bhai You will get a call now pack your bags https://t.co/5WZZJmkMsi